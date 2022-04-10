Anasayfa Video Galeriler Gündem Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu 10 Nisan 2022 Pazar Saat: 22:10 Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, “Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62532b9d222f5a22ff531f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Malatya'daki 5,2'lik depremin ardından korkunç görüntü: Gündüz geceye döndü Hırsızlar güpegündüz öyle bir şeyi çaldı ki... Araç sahibi hayatının şokunu yaşadı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için sürpriz iddia Mide bulandıran iddia! Ata cinsel istismardan gözaltında Kadın sürücüye saldırdı, gözü arabadaki bebeği bile görmedi Malatya'da şiddetli deprem Dev market zincirinde fareler cirit atıyor! O anlar kamerada Mehmet Ali Erbil’den çirkin Ukrayna espirisi Hakan Şükür için ''söyleyemiyoruz adını'' dedi sosyal medya yıkıldı