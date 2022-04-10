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  4. Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu

Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, “Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu” dedi.

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