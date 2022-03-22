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Kiev'de AVM'yi bombalayan Rusya, görüntüleri paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de AVM'ye düzenledikleri saldırıya ilişkin açıklama yaptı. AVM'nin bir füze depolama ve yeniden yükleme merkezine dönüştürüldüğünü iddia eden bakanlık, saldırının görüntülerini de paylaştı.

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