Anasayfa Video Galeriler Gündem Kiev'de AVM'yi bombalayan Rusya, görüntüleri paylaştı Kiev'de AVM'yi bombalayan Rusya, görüntüleri paylaştı 22 Mart 2022 Salı Saat: 13:55 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de AVM'ye düzenledikleri saldırıya ilişkin açıklama yaptı. AVM'nin bir füze depolama ve yeniden yükleme merkezine dönüştürüldüğünü iddia eden bakanlık, saldırının görüntülerini de paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6239ab203c05bd5f2d233753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polis memuru eşini öldürdü, arkadaşını yaraladı! Bahçeli'den Çanakkale Köprüsü ücretini eleştirenler için ilginç sözler: ''Denize atlayın'' Bitlis'te çığ alarmı! 40 hane tahliye edildi Rize'de dev kayalar yolu kapattı Bodrum'da ''Abramovich'' protestosu Okulda veli ile öğretmenin okuldaki kavgası kamerada Türkiye'nin denizaltındaki milli gururu Müren ateşlendi İstanbul'da 5 katlı bina çöktü! Korku dolu anlar kamerada İstanbul'da yol verme kavgasında taksiciye uçan tekme kamerada