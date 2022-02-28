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  4. Kiev'de büyük patlama! Balistik füze olduğu iddia edildi

Kiev'de büyük patlama! Balistik füze olduğu iddia edildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 5. gününün akşamında başkent Kiev’e füze saldırısı düzenlendi.

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