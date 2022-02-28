Anasayfa Video Galeriler Gündem Kiev'de büyük patlama! Balistik füze olduğu iddia edildi Kiev'de büyük patlama! Balistik füze olduğu iddia edildi 28 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 21:40 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 5. gününün akşamında başkent Kiev’e füze saldırısı düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621d171600d0cc120466a803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı Ukrayna'nın ikinci büyük şehrinde şiddetli çatışmalar: Onlarca ölü var! Ukrayna’dan korkunç görüntüler: Rus güçleri AVM'yi bombaladı Başkent Kiev'de sıcak çatışma anları kamerada Hakkari'de 250 kilogram eroin yakalandı Bilim Kurulu Üyesi Özlü herkesin beklediği müjdeyi verdi: ''Güzel günler bizi bekliyor'' Kar Edirne’den giriş yaptı! Hava buz kesecek! Kar adım adım geliyor! Türk futbolcu savaşın ortasında mahsur kaldı: ''Dışarıya çıkanı vuruyorlar'' Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: ''Millet, darbeye destek verenleri mahkum etmiştir''