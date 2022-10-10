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  4. Kiev’de köprünün vurulma anı saniye saniye kamerada

Kiev’de köprünün vurulma anı saniye saniye kamerada

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sabah saatlerinde art arda yaşanan patlamalarda 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı açıklandı.

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