Anasayfa Video Galeriler Gündem Kiev’de köprünün vurulma anı saniye saniye kamerada Kiev’de köprünün vurulma anı saniye saniye kamerada 10 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 20:05 Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sabah saatlerinde art arda yaşanan patlamalarda 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634450cc2dcfc9027c493153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sinan Engin canlı yayında bardak fırlattı Görüntüler İstanbul'dan! Çıplak halde kendini sokağa attı Bankayı el bombasıyla havaya uçurdu Bartın'da peş peşe 7 hortum oluştu Sur Kültür Yolu Festivali'nde muhteşem gece: Binlerce kişi akın etti Antalya'da orman yangını Atatürk'ün vefat ettiği oda 10 Kasım'a hazırlanıyor! Saf su ve pamukla ince temizlik Uyuşturucu bulunan cenaze aracının sahibi Albayrak ailesinin damadı çıktı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama