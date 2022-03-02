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Kiev'den kaçış! Tren istasyonlarında izdiham var

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya Savunma Bakanlığı'nın başkentteki bazı noktaları vuracağını duyurmasının ardından Kiev halkı kentten kaçmak için tren istasyonlarında izdihama neden oldu.

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