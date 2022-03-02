Anasayfa Video Galeriler Gündem Kiev'den kaçış! Tren istasyonlarında izdiham var Kiev'den kaçış! Tren istasyonlarında izdiham var 02 Mart 2022 Çarşamba Saat: 09:05 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya Savunma Bakanlığı'nın başkentteki bazı noktaları vuracağını duyurmasının ardından Kiev halkı kentten kaçmak için tren istasyonlarında izdihama neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621f091e83769971730a44d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti Rusya bu sefer de doğum hastanesini vurdu Rusya'nın saldırısına markette yakalandılar Doğu Perinçek Rus televizyonuna konuştu Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu imha etti! Ukraynalı sosyal medya fenomeni terk edilen Rus tankına binip nasıl çalıştırılacağını anlattı Ukrayna Büyükelçiliği: 20 Rus savaş uçağı düşürüldü Kadirov'un Çeçen ordusu Ukrayna topraklarında görüntülendi Rus güçleri, sivillerin yaşadığı apartmanı vurdu