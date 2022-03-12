Anasayfa Video Galeriler Gündem Kiev'e ateş açmaya hazırlanan Rus tankının imha ettiği an kamerada Kiev'e ateş açmaya hazırlanan Rus tankının imha ettiği an kamerada 12 Mart 2022 Cumartesi Saat: 11:20 Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırı gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürürken, Ukrayna birlikleri de mevzilenen Rus ordusuna ait tankları şok baskınlarla imha etmeye devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622c57ca19694d747e331147" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu, AKOM’dan uyardı: En yoğun kar yağışı yaşayacağız Ukrayna bir Rus tankına pusu! O anlar kamerada Kaçtı ama kurtulamadı!! 8 futbolcu bir olup hakeme saldırdı! Öldüresiye dayak kamerada Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı Türkiye'nin gururu yerli AKINCI TİHA rekor kırdı Kargodan ''kullanılmış'' çöp çıktı, ne yapacağını şaşırdı Kaza değil kabus! Tam 11 araç birbirine girdi Ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul'da Yok böyle hırsızlık! Benzin ve motorine zam üstüne zammın da zammı da gelince...