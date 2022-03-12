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  4. Kiev'e ateş açmaya hazırlanan Rus tankının imha ettiği an kamerada

Kiev'e ateş açmaya hazırlanan Rus tankının imha ettiği an kamerada

Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırı gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürürken, Ukrayna birlikleri de mevzilenen Rus ordusuna ait tankları şok baskınlarla imha etmeye devam ediyor.

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