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  4. Kiev'e sızmaya çalışan sabotaj timi kıskıvrak yakalandı

Kiev'e sızmaya çalışan sabotaj timi kıskıvrak yakalandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sızmaya çalışan 3 sabotajcı yakalandı. Şüpheliler elleri ve ayakları bağlanarak gözaltına alındı.

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