Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu 128 Milyar dolar nerede afişini Meclis'e astı! Kılıçdaroğlu 128 Milyar dolar nerede afişini Meclis'e astı! 13 Nisan 2021 Salı Saat: 16:45 CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na "128 milyar dolar nerede" afişiyle çıkıp, AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sert sözlerle eleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6075a098085ba43936352e13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üzerine basılan Türk bayrağı için yürek yakan açıklama Onarım için çatıya çıkan yaşlı kadın polisi harekete geçirdi Prof. Dr. Haydar Baş'a duygusal anma MSB paylaştı! Saldırı balonu böyle imha edildi Anne-kıza ilaçlı menemen tuzağı! 1 kilo altınla kayıplara karıştı İstanbul'da baltalı-sopalı kavga! TEM'de feci kaza! Otomobilin üstüne devrildi Bahçeli: ''Küçük ortaklıktan gocunmuyoruz'' NATO'dan Rusya'ya kritik Ukrayna uyarısı