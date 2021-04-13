Kılıçdaroğlu 128 Milyar dolar nerede afişini Meclis'e astı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na "128 milyar dolar nerede" afişiyle çıkıp, AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sert sözlerle eleştirdi.

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