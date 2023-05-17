Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu 2'nci tur için düğmeye bastı 'Çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız'' Kılıçdaroğlu 2'nci tur için düğmeye bastı 'Çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız'' 17 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 15:25 Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yaparak, "Çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6464c7c61c568114701d44c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Araç göle uçtu, ölü ve yaralılar var Trafik kontrolünde dehşete düşüren çatışma! 100 gün sonra evlerine dönen depremzede aile gözlerine inanamadı Türkiye'nin sulak alanlarında acı manzara: 20'si yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Şehitlerin intikamı alındı: 5 terörist sarı torbada İstanbul'da mide bulandıran taciz kamerada Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı CHP açıkladı: 7 bin 94 sandıkta uyuşmazlık tespit ettik Aldatan sevgiliye suç üstü! Ortalığı savaş alanına çevirdi