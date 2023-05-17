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  4. Kılıçdaroğlu 2'nci tur için düğmeye bastı 'Çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız''

Kılıçdaroğlu 2'nci tur için düğmeye bastı 'Çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız''

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yaparak, "Çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız" dedi.

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