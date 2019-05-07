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KILIÇDAROĞLU: BU DA BAHÇELİ'YE KAPAK OLSUN
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  3. 07 Mayıs 2019 14:15

Kılıçdaroğlu: ''7'si de Hakim değil çete üyesi !''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda YSK'nın kararını eleştirdi ve iptal istemine onay veren 7 YSK hakimi için "Bunlar hakim değil bunlar çete üyesidir" dedi.

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