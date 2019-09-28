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  3. 28 Eylül 2019 11:10

Kılıçdaroğlu: ''90 yıllık dış politikamız perişan edildi''

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisi tarafından düzenlenen Suriye Konferansı'nda yaptığı konuşmada "Türkiye'nin 90 yıllık dış politikasının perişan edildiğini belirtti.

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