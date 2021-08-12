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Kılıçdaroğlu: Afganistan'dan sürü halinde geliyorlar

Van'da ziyaretlerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Afganistan'dan sürü halinde binlerce kişinin geldiğini belirterek ''Onlar buraya yaşamaya biz oraya ölmeye gidiyoruz'' dedi.

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