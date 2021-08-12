Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu: Afganistan'dan sürü halinde geliyorlar Kılıçdaroğlu: Afganistan'dan sürü halinde geliyorlar 12 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 23:00 Van'da ziyaretlerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Afganistan'dan sürü halinde binlerce kişinin geldiğini belirterek ''Onlar buraya yaşamaya biz oraya ölmeye gidiyoruz'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61157ddbfde60511ca653803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mülteci tartışmaları devam ederken... Sınır hattında son durum böyle görüntülendi İstanbul'da vahşet! Kafası kesilerek öldürüldü Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı resmen açıkladı Bursa'da palet fabrikası küle döndü İETT otobüsü alev alev yandı Erzincan-Sivas karayolunda heyelan Asansör ile tavan arasına sıkışan bebek hayatını kaybetti Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şimdi de bu paylaşımı ile gündemde Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! Emirhan Yalçın'ı öldüren Yahya Abdo'nun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler