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  3. 13 Kasım 2018 22:40

Kılıçdaroğlu, Akşener görüşmesi sonrası ortak açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesi sona erdi. Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’deki genel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmeye ilişkin CHP...

Bilgin Pro
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