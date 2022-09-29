Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu, Akşener ile bir araya geldi Kılıçdaroğlu, Akşener ile bir araya geldi 29 Eylül 2022 Perşembe Saat: 17:40 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6335ae54900ddb2f9c658f47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serdar Ortaç'ın 4.9 milyon dolarlık evini satacağı konuşuluyordu: Evin görüntüleri ortaya çıktı Çiftçiler isyanda! Yol kapatıp eylem yaptılar Adliye çıkışında ''zafer'' pozuna yıllar sonra hapis cezası Tivorlu İsmail'in eli sopalı eğlencesi olay oldu Türkiye'ye Rus akınının faturası bu oldu: ''Kiralık ev kalmadı!'' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni ekonomi torba yasası için geri sayım başladı Kasırganın merkezinde şoke eden anlar! Muhabir kabusu yaşadı Polisevi saldırısında teröristlerin kendini patlama anı kamerada Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bu tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu