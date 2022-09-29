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Kılıçdaroğlu, Akşener ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

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