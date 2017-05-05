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  3. 05 Mayıs 2017 00:45

Kılıçdaroğlu: “Anayasal değişikliğe meşruiyet kazandırmayacak...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu anayasal değişikliği asla meşruiyet kazandırmayacak söylem ve eylemlerle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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