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  3. 13 Mayıs 2017 01:15

Kılıçdaroğlu, Arı İnanı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Süleyman Yeşilyurt’a ilişkin “Bu saygısızlığı kabul etmek mümkün değildir” dedi.

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Dev fuhuş operasyonu: 30 gözaltı
Dev fuhuş operasyonu: 30 gözaltı
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Hastane acilinde silahlı kavga: 3 yaralı
Hastane acilinde silahlı kavga: 3 yaralı
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Atatürk Havalimanında faciadan dönüldü
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Çakmak gazı parladı: 4 çocuk yaralı
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3 yaşındaki kayıp çocuk fındık bahçesinde bulundu
3 yaşındaki kayıp çocuk fındık bahçesinde bulundu
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Başkentte silahlı saldırı
Başkentte silahlı saldırı