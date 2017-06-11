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  3. 11 Haziran 2017 00:45

Kılıçdaroğlu, Bakırköyde pazar esnafıyla iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy’de pazar esnafıyla birlikte iftar yaptı.

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“Krizin derinleşmemesi için ciddi mesai harcıyoruz”
“Krizin derinleşmemesi için ciddi mesai harcıyoruz”
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Ortalık savaş alanına döndü!
Ortalık savaş alanına döndü!
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TGC Başarı Ödüllerinde ya 3 ödül birden
TGC Başarı Ödüllerinde ya 3 ödül birden
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Ortaköyde AVMde korkutan yangın
Ortaköyde AVMde korkutan yangın
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Parmak ucu ve gözleriyle 5 üniversite kazandı
Parmak ucu ve gözleriyle 5 üniversite kazandı
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Almanyada bin 500 kişilik iftar
Almanyada bin 500 kişilik iftar