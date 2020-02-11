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  3. 11 Şubat 2020 16:35

Kılıçdaroğlu: Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum, FETÖ'nün siyasi ayağı...

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Devleti FETÖ terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

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İdlib'de Esad rejimine ait helikopter düşürüldü
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Sevgilisinin vurduğu genç kadının dehşet anları kamerada
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Babil dizisinin 5. bölüm fragmanı
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