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  4. Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulu'muz rehinedir; korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulu'muz rehinedir; korkmayın, konuşun, yanınızdayız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada yaptığı açıklamada "Bizim biraz sitemimiz Bilim Kurulu'ndan yana. Oradaki arkadaşların biraz cesur olmaları lazım." ifadelerini kullandı.

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