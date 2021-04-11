Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulu'muz rehinedir; korkmayın, konuşun, yanınızdayız Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulu'muz rehinedir; korkmayın, konuşun, yanınızdayız 11 Nisan 2021 Pazar Saat: 15:40 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada yaptığı açıklamada "Bizim biraz sitemimiz Bilim Kurulu'ndan yana. Oradaki arkadaşların biraz cesur olmaları lazım." ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6072ee57879d4d4d1e1a2463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metroda fasulye ayıklayan teyze sosyal medyada viral oldu 5 yıldızlı otelde skandal görüntüler! 400 kişilik parti! Avrupa Konsey Başkanı ''koltuk krizi''ni anlattı Mansur Yavaş yıkım bölgesinde 16 terörist böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Yaralılar var Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı Burnunda çıkan siğil hayatını kabusa çevirdi Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti