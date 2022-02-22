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Kılıçdaroğlu: Bölgemizde savaş istemiyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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