Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu: Bölgemizde savaş istemiyoruz Kılıçdaroğlu: Bölgemizde savaş istemiyoruz 22 Şubat 2022 Salı Saat: 20:35 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62151ed6000a1257a9788283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında şoke eden anlar: Tuğba Özerk'e Çiftlik Bank suçlamasını yapan kişi tacizcisi çıktı Yağışlar Marmaris'i fena vurdu! Yollar göle döndü, evleri su bastı Kılıçdaroğlu: ''Bunlar asla gitmez'' diyenler var; tıpış tıpış gidecekler Güpe gündüz Zülfikarlı saldırgan dehşet saçtı! Bir anne dedektif gibi iz sürüp sapığı yakalattı! İşte Türkiye'deki Suriyelilerin Türkiye'yi sürükledikleri tehlike! ''Benimle ilgilenmediler'' deyip pompalıyla dehşet saçtı Dolandırıcıların yeni tuzağı elektrik faturaları İşçi servisi devrildi: 40 yaralı