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  3. 29 Ekim 2020 18:10

Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açılış törenine katıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Dünyaya meydan okuyorsan bir de bana meydan oku. Yüreğin varsa sen seç gazetecileri beraber tartışalım.'' diye seslendi.

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