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  3. 23 Mart 2020 14:25

Kılıçdaroğlu canlı yayında sicil affı istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs (Covid-19) konusunda CHP'nin hazırladığı 13 maddelik talep listesini açıkladı ve sicil affı istedi.

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