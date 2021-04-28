Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan kükrer sandılar, kedi gibi miyavladı!'' Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan kükrer sandılar, kedi gibi miyavladı!'' 28 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 07:55 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’a verdiği yanıt için "Kedi gibi bir miyavlama sesi geldi" dediği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6088eac18f09ca39ed5f9203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu! Meclis'te tansiyon yükselince oturuma ara verildi. İstanbul'da dehşet anları! Çatıdan böyle atladı Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi Tam kapanmayı duyan kuyruğa girdi! Doktor ameliyat sırasında fenalaşınca... İstanbul'da 29 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu Bakan açıkladı; turizmciler de aşı sırasına alındı!