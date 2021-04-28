Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan kükrer sandılar, kedi gibi miyavladı!''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’a verdiği yanıt için "Kedi gibi bir miyavlama sesi geldi" dediği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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