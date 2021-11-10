  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kılıçdaroğlu ''Erdoğan'la aranız nasıl?'' sorusuna bakın ne yanıt verdi!

Kılıçdaroğlu ''Erdoğan'la aranız nasıl?'' sorusuna bakın ne yanıt verdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Muratpaşa'da “Z Kuşağı Atatürk’ü Anıyor” programında, soruları yanıtladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ece Üner 10 Kasım'daki programında Atatürk'ü böyle andı
Burcu Biricik açıkladı: Camdaki Kız Nalan'ın akıbeti belli oldu
Binlerce vatandaş Ata'sına koştu! Anıtkabir'e ziyaretçi akını
Mersin'de orman yangını
İstanbul'da samuray kılıcıyla kadın cinayeti!
Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
TBMM'de kıyamet koptu: ''Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun''
Müge Anlı canlı yayından inanılmaz olay
Kar fırtınası şehri vurdu; sokaklar bembeyaz