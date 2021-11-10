Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu ''Erdoğan'la aranız nasıl?'' sorusuna bakın ne yanıt verdi! Kılıçdaroğlu ''Erdoğan'la aranız nasıl?'' sorusuna bakın ne yanıt verdi! 10 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 23:00 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Muratpaşa'da “Z Kuşağı Atatürk’ü Anıyor” programında, soruları yanıtladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618c24f47f009d6fa41ea9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ece Üner 10 Kasım'daki programında Atatürk'ü böyle andı Burcu Biricik açıkladı: Camdaki Kız Nalan'ın akıbeti belli oldu Binlerce vatandaş Ata'sına koştu! Anıtkabir'e ziyaretçi akını Mersin'de orman yangını İstanbul'da samuray kılıcıyla kadın cinayeti! Saat 9'u 5 geçe hayat durdu TBMM'de kıyamet koptu: ''Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun'' Müge Anlı canlı yayından inanılmaz olay Kar fırtınası şehri vurdu; sokaklar bembeyaz