Kılıçdaroğlu gençleri dinledi; TikTok'a böyle girdi

CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tiktok hesabı açtığını yayınladığı bu video ile duyurdu.

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