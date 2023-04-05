Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu gençleri dinledi; TikTok'a böyle girdi Kılıçdaroğlu gençleri dinledi; TikTok'a böyle girdi 05 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 09:00 CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tiktok hesabı açtığını yayınladığı bu video ile duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642d0e78c1788e13b6769a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul semalarında ilginç anlar... Nadir görülen bulutlar İstanbul'da Finlandiya resmen NATO üyesi oldu Gazeteci Tolga Akyıldız'a veda! Ünlüler cenazeye akın etti Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Trabzon'da: ''Dolarla ihaleler TL'ye dönecek, Bingöl'de heyelan: Yol paramparça oldu Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu İstanbul'un ''ölü'' sanılan fayları için korkutan uyarı İstanbul trafiğinde dehşet! Tartıştığı sürücüyü ezmeye çalıştı Tesla Türkiye'de; ön satışlar başladı! İşte Tesla model Y'nin Türkiye fiyatları