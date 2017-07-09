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  3. 09 Temmuz 2017 19:45

Kılıçdaroğlu: Güvenparkta başladığımız yürüyüşü Maltepede noktaladık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ankara Güvenpark’ta başladığımız yürüyüşü Maltepe’de noktaladık ama kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin” dedi.

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Pervin Buldan kaza geçirdi
Pervin Buldan kaza geçirdi
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe miting alanına ulaştı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe miting alanına ulaştı
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Atatürk Havalimanında koku alarmı
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Kılıçdaroğlunun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi
Kılıçdaroğlunun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi
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