  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kılıçdaroğlu, ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi

Kılıçdaroğlu, ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi

Güncelleme:

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gençlere seslendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Silah ruhsatında kolaylık da seçim vaadi oldu
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı
Mansur Yavaş'tan AK Parti'ye Osman Öcalan resti: ''Yedek kuvvetleri bekliyoruz''
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patlama
Bodrum'da yine beyaz kum skandalı
Kılıçdaroğlu'nun ''Karlı kayın ormanı'' performansı gündem oldu
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca... Sonu faciayla bitti
Dört bacaklı doğdu, duyan onu görmeye koştu