Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu, ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi Kılıçdaroğlu, ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi 20 Nisan 2023 Perşembe Saat: 08:10 Güncelleme: 20 Nisan 2023 Perşembe 08:10 CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gençlere seslendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6440c93dab45f20698798373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Silah ruhsatında kolaylık da seçim vaadi oldu 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı Mansur Yavaş'tan AK Parti'ye Osman Öcalan resti: ''Yedek kuvvetleri bekliyoruz'' Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patlama Bodrum'da yine beyaz kum skandalı Kılıçdaroğlu'nun ''Karlı kayın ormanı'' performansı gündem oldu Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca... Sonu faciayla bitti Dört bacaklı doğdu, duyan onu görmeye koştu