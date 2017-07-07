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  3. 07 Temmuz 2017 13:15

Kılıçdaroğlu, İstanbula giriş yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a giriş yaptı.

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Oradaydık, unutmadık, unutturmadık...
Oradaydık, unutmadık, unutturmadık...
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Cumhurbaşkanı Erdoğanın konvoyu güvenlik gerekçesiyle Hamburgda bekletildi
Cumhurbaşkanı Erdoğanın konvoyu güvenlik gerekçesiyle Hamburgda bekletildi
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Adanayı güzelleştiren kadınların kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi
Adanayı güzelleştiren kadınların kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi
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Kaymakama bombalı saldırı!
Kaymakama bombalı saldırı!
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İhraç edilen polis memuru evinde ölü bulundu
İhraç edilen polis memuru evinde ölü bulundu
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Kaleiçi Old Town Festivali renkli görüntülerle başladı
Kaleiçi Old Town Festivali renkli görüntülerle başladı