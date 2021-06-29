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Kılıçdaroğlu: İstanbul’u pis ilişkilere kurban etmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un açılış töreninde muhalefete yönelik söylediği 'söke söke alırlar' sözlerine yanıt verdi.

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