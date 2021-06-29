Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu: İstanbul’u pis ilişkilere kurban etmeyeceğiz Kılıçdaroğlu: İstanbul’u pis ilişkilere kurban etmeyeceğiz 29 Haziran 2021 Salı Saat: 21:05 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un açılış töreninde muhalefete yönelik söylediği 'söke söke alırlar' sözlerine yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60db60e98a95c07def106db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ardahan'da şaşırtan görüntü: Kent bir anda beyaza büründü 80 kilo ağırlığındaki kar kütlelerini ücretsiz alıp çuval çuval satıyorlar Birinci dünya savaşı döneminde üretilmişti; Elazığ'da bulundu Köyünü satmak için şimdi de Züğürt Ağa kılığına girdi Polis trafiği savaş alanına çeviren baltalı saldırganın peşinde! Polis ile gazetecinin maske kavgası kamerada Hırsızlıkla suçlanan kadın soyunmaya kalkıştı ''Motorcular dayağı hak ediyor'' deyip dehşeti yaşattı Bitmiyor, bitmiyor... Eski eş dehşeti kamerada