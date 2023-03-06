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  4. Kılıçdaroğlu konuştuğu sırada Akşener'in yüz ifadesi olay oldu

Kılıçdaroğlu konuştuğu sırada Akşener'in yüz ifadesi olay oldu

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olurken, Akşener'in Kılıçdaroğlu konuştuğu sıradaki yüz ifadesi olay oldu.

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