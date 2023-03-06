Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu konuştuğu sırada Akşener'in yüz ifadesi olay oldu Kılıçdaroğlu konuştuğu sırada Akşener'in yüz ifadesi olay oldu 06 Mart 2023 Pazartesi Saat: 21:50 Güncelleme: 06 Mart 2023 Pazartesi 21:50 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olurken, Akşener'in Kılıçdaroğlu konuştuğu sıradaki yüz ifadesi olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640635ed314e8043482b28b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkunç anlar: Genç kadın 5. kattan taksicinin üzerine düştü Gelecek Partili Selçuk Özdağ canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı İmamoğlu ve Yavaş iddiası doğrulandı Akşener ile görüşen Yavaş ve İmamoğlu'ndan ilk açıklama Et fiyatlarında çılgın artış! Hem vatandaş hem esnaf isyanda Yıkım sırasında bina çöktü! O anlar kamerada Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi 3 büyük deprem gördü, tek taş bile düşmedi... SGK önündeki EYT kuyruğunda izdiham çıktı; polis müdahale etti