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  3. 02 Haziran 2017 00:15

Kılıçdaroğlu, Meral Akşenerle iftarda bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

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Hem suçlu hem de güçlü diye buna denir
Hem suçlu hem de güçlü diye buna denir
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Hamile eşini önce darp etti ardından bıçakladı
Hamile eşini önce darp etti ardından bıçakladı
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Şehrin ortasında yılan paniği
Şehrin ortasında yılan paniği
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‘Vatanım Sensin’ dizisinden duygulandıran Çanakkale türküsü
‘Vatanım Sensin’ dizisinden duygulandıran Çanakkale türküsü
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Şoförün kadının üzerine yürüdüğü görüntüler tepki çekti
Şoförün kadının üzerine yürüdüğü görüntüler tepki çekti
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Erdoğan, şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın şiirini okudu
Erdoğan, şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın şiirini okudu