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  3. 09 Temmuz 2017 12:45

Kılıçdaroğlu, miting alanına tek başına yürüyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün 25. gününde Dragos'tan miting alanına tek başına yürüyecek.

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