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  3. 09 Mayıs 2017 15:50

Kılıçdaroğlu, parlamenter sistemi geri getirmeyi vaat etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parlamenter sistemi geri getireceklerini söyledi.

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