Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu reklamı yine 12'den vurdu Kılıçdaroğlu reklamı yine 12'den vurdu 03 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 17:45 CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'un ''hızlı internet'' vaadi internette bağlantı sorunu nedeniyle donan videolarda yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6452738571e4421dce39d7c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'lı teröristlerin teslim olma anı kamerada İstanbul'da lokanta basan kadın ortalığı birbirine kattı Mansur Yavaş'tan Alpay Özalan'a: ''Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir Milletvekili var'' İstanbul Ömerli Barajı'nda korku dolu anlar, mahsur kalan aile böyle kurtarıldı Yıllar sonra kiraya verdiği evini görmeye gidince hayatının şokunu yaşadı Bir ilimizde daha altın piyangosu! Kazma vurulan yerden altın çıktı Çöp konteynerini açan okul müdürü hayatını şokunu yaşadı AK Partili vekilden tepki çeken açıklama: ''Erdoğan'ı üzenin kulağını koparırız'' ''Sınır ötesi'' hırsızlar yakalandı! Türkiye'ye gelip kuyumcu soydular....