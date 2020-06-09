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  3. 09 Haziran 2020 16:00

Kılıçdaroğlu: Sağlık çalışanları bir bütündür, yardım yapacaksan hepsine yap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

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