Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu: Saraylardan reformlar ancak bu kadar oluyor Kılıçdaroğlu: Saraylardan reformlar ancak bu kadar oluyor 12 Mart 2021 Cuma Saat: 22:50 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni reform paketini paylaştığı video ile eleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604bc6073c51a65c735741f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meral Akşener’den Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması Selçuk Bayraktar'dan tazminat açıklaması: Burs olarak vereceğiz Otobüs ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Bursa'da korkunç kaza! TIR önüne geleni biçti! Palu ailesi davasında kan donduran ifadeler! Bir babanın yürek yakan feryadı: ''Neden ettin buna bana'' Korkunç olay! Öldürdükleri adamı yakıp, kemiklerini çekiçle parçalamışlar! Erdoğan'dan yeni ''normalleşme'' açıklaması Hastanede olay! ''Bak artistlik yapma, seni kapıda beklerim''