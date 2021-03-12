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Kılıçdaroğlu: Saraylardan reformlar ancak bu kadar oluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni reform paketini paylaştığı video ile eleştirdi.

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