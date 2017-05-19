  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Mayıs 2017 16:45

Kılıçdaroğlu, Sözcü'yü ziyaret ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi'ni ziyaret ediyor.

Video Galeri
İstiklal Caddesi'ndeki taraftar kavgası kamerada!
İstiklal Caddesi'ndeki taraftar kavgası kamerada!
Video Galeri
Vanda Diyanet İşleri Başkanı Görmez ve davetliler ölümden döndü
Vanda Diyanet İşleri Başkanı Görmez ve davetliler ölümden döndü
Video Galeri
İstiklal Caddesi'nde taraftar kavgası
İstiklal Caddesi'nde taraftar kavgası
Video Galeri
Erkeklerle görüşüyor dediği yengesine kızdı, kardeşini öldürdü
Erkeklerle görüşüyor dediği yengesine kızdı, kardeşini öldürdü
Video Galeri
İstiklal Caddesi'nde taraftar kavgası
İstiklal Caddesi'nde taraftar kavgası
Video Galeri
Fenerbahçeli taraftarlarla Olympiakos taraftarlarının kavga anı kamerada
Fenerbahçeli taraftarlarla Olympiakos taraftarlarının kavga anı kamerada