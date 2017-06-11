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  3. 11 Haziran 2017 08:15

Kılıçdaroğlu taksicilerle sahur yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’ne bağlı taksicilerle, sahurda bir araya geldi.

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