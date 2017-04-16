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  3. 16 Nisan 2017 16:20

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini oyluyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün, Türkiye'nin kaderini oyluyoruz. Bütün vatandaşlarım, sorumluluk duygusu içinde sandığa gidecek ve oyunu kullanacak. Çok mutluyum. İnşallah, hayırlı bir sonuç çıkar" dedi.

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