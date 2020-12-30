SON DAKİKA
2021 YILI YARGI REFORMLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Aralık 2020 14:45

Kılıçdaroğlu ''üniversiteli işsiz gençlerle'' bir araya geldi

Mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra iş bulamayan gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Video Galeri
İmamoğlu metro istasyonunda o şarkıyı duyunca...
İmamoğlu metro istasyonunda o şarkıyı duyunca...
Video Galeri
Canlı yayında deprem olunca... Panik anı kamerada!
Canlı yayında deprem olunca... Panik anı kamerada!
Video Galeri
İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki...
İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki...
Video Galeri
SBK Holding'e ''kara para aklama'' operasyonu; Şömineden telefon çıktı
SBK Holding'e ''kara para aklama'' operasyonu; Şömineden telefon çıktı
Video Galeri
Yemen'de kabine üyelerine bombalı saldırı
Yemen'de kabine üyelerine bombalı saldırı
Video Galeri
Seda Akgül'e tepkiler çığ gibi büyüdü
Seda Akgül'e tepkiler çığ gibi büyüdü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM