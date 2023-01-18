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Kılıçdaroğlu vasiyetini açıkladı

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CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "vasiyetim de burada dursun" dedi.

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