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Kılıçdaroğlu ''vatanınız için'' diyerek çağrı yaptı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın oy kullanmaya başlayacak yurt dışı seçmene seslendi: “Vatanınız için oy verin.”

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