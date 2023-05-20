Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu ''vatanınız için'' diyerek çağrı yaptı Kılıçdaroğlu ''vatanınız için'' diyerek çağrı yaptı 20 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 09:10 Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın oy kullanmaya başlayacak yurt dışı seçmene seslendi: “Vatanınız için oy verin.” Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6468644ca7e80526546854f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cübbeli Ahmet: ''Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attı'' Almanya’da Türk seyahat acentesi kundaklandı Biden'ın zor anları kamerada Erdoğan ile Sinan Oğan'ın sürpriz toplantısı sessiz sedasız bitti İmamoğlu ile AK Partili seçmenin sohbeti gündem oldu Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti Karavan tutkunları İstanbul Karavan Festivali'nde buluştu Katil arılar bir şehri alarmı geçirdi! Laboratuvar böcekleri doğaya salındı Tatili fırsat bilenler soluğu denizde aldı