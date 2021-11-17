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  4. Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı: İki liderden ''erken seçim'' çağrısı

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı: İki liderden ''erken seçim'' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortak bir basın toplantısı düzenledi.

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