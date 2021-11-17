Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı: İki liderden ''erken seçim'' çağrısı Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı: İki liderden ''erken seçim'' çağrısı 17 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 18:35 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortak bir basın toplantısı düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6195215e3e595c2585714573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düzce'deki 5.2'lik deprem kamerada Türk bilim insanları öyle bir şeyden yakıt üretti ki... Antalya'da dev operasyon! 3 adrese etil alkol baskını Yüzlerce öğrenci Edis ve Sefo’nun şarkısıyla coştu Konserde hayranının üzerine tuvaletini yapmıştı... Sessizliğini bozdu! Koronavirüse yakalanınca babası evden kovdu... Cansız bedeni bulundu! Akşener, kendisine ''Ahlak yoksunu'' diyen Erdoğan'ı yuhalatmadı Define avcıları kazı yaparken dehşeti yaşadı! Topraktan kan fışkırdı Dünyanın en dar sokağı açılıyor