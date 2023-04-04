Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Trabzon'da: ''Dolarla ihaleler TL'ye dönecek,

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu Trabzon'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın çocuklara para dağıtmasını eleştiren İmamoğlu, "Veren eli, alan el görmeyecek. Parayı göstermek ayıptır" dedi. 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ise "Güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bu coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642c3229e338de3f52598fa7" allowfullscreen></iframe>