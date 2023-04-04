  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Trabzon'da: ''Dolarla ihaleler TL'ye dönecek,

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Trabzon'da: ''Dolarla ihaleler TL'ye dönecek,

Güncelleme:

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu Trabzon'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın çocuklara para dağıtmasını eleştiren İmamoğlu, "Veren eli, alan el görmeyecek. Parayı göstermek ayıptır" dedi. 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ise "Güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bu coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Finlandiya resmen NATO üyesi oldu
Gazeteci Tolga Akyıldız'a veda! Ünlüler cenazeye akın etti
Bingöl'de heyelan: Yol paramparça oldu
Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu
İstanbul'un ''ölü'' sanılan fayları için korkutan uyarı
İstanbul trafiğinde dehşet! Tartıştığı sürücüyü ezmeye çalıştı
Tesla Türkiye'de; ön satışlar başladı! İşte Tesla model Y'nin Türkiye fiyatları
İstanbul'da dehşet! Özel harekatın operasyonu kamerada
Kadıköy’de Kur’an Kursuna saldırı