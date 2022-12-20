Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ''imalı'' fotoğraf Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ''imalı'' fotoğraf 20 Aralık 2022 Salı Saat: 13:55 Güncelleme: 20 Aralık 2022 Salı 13:55 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Grup Toplantısı'na katılacak. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun buluşmasından ilk fotoğraflar geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a1949d4bc1d26a4a132443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Yaralılar var! İstanbul'da dehşet! Çocuklarıyla birlikte intihar etti O Türkiye’nin en şansız geyiği! Böyle görüntülendi Fenomen Dan Bilzerian, Nusret'in gönderdiği fotoğrafları ifşa etti İstanbul'da gökkuşağı manzarası hayran bıraktı Şampiyonluk turunda Messi ve arkadaşları ölümden döndü Su altında kalacak ilçede ''geri dönüşüm'' yıkımı başladı ''Oğluma tecavüz etti'' deyip soyduğu adamı evire çevire dövdü Kent merkezine inen dev domuzlar kamerada