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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ''imalı'' fotoğraf

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Grup Toplantısı'na katılacak. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun buluşmasından ilk fotoğraflar geldi.

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