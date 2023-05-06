Kılıçdaroğlu ve Sarıgül Erzican'ı salladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Erzincan 1. sıra milletvekili adayı olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile Erzincan'da miting düzenledi.

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