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Kılıçdaroğlu ve Sarıgül Erzican'ı salladı

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Erzincan 1. sıra milletvekili adayı olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile Erzincan'da miting düzenledi.

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