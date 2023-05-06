Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu ve Sarıgül Erzican'ı salladı Kılıçdaroğlu ve Sarıgül Erzican'ı salladı 06 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 17:25 Güncelleme: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:49 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Erzincan 1. sıra milletvekili adayı olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile Erzincan'da miting düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645663521a09a77d8901f1c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ceviz büyüklüğündeki dolu büyük hasara yol açtı İstanbul'da büyük miting! Bazı yollar trafiğe kapatıldı Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vaatlerini 9 maddede sıraladı Milli elektrikli tren ziyarete açıldı Uzmanı açıkladı- 4,5 altındaki depremler olağan Aşiret düğününde takının hakkını verdiler! Gökten altın yağdı Ankara'da olaylı zirve! Rus ve Ukraynalı yetkililer birbirine girdi İstanbul'da otobana Gaffar Okan pankartı asıldı İstanbul'da gasp çetesine film gibi operasyon