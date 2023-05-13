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  4. Kılıçdaroğlu: ''Yeni başlangıçlar geliyor gençler. Çok heyecanlıyım''

Kılıçdaroğlu: ''Yeni başlangıçlar geliyor gençler. Çok heyecanlıyım''

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk" başlığıyla yayınladığı videoda gençlere seslendi.

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