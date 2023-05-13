Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu: ''Yeni başlangıçlar geliyor gençler. Çok heyecanlıyım'' Kılıçdaroğlu: ''Yeni başlangıçlar geliyor gençler. Çok heyecanlıyım'' 13 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 08:45 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk" başlığıyla yayınladığı videoda gençlere seslendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645f23ef04284030e83a7f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan seçime 1 kala Anayasa teklifi: ''50+1 değişmeli'' Mansur Yavaş, AK Parti'deki HDP'li isimleri deşifre etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, taklidini yapan fenomene gülmedi Erdoğan canlı yayında küplere bindi: ''Bana küfür ettirmeyin'' Kılıçdaroğlu provokasyon ve tehditlere böyle meydan okudu İstanbul'un barajlarında 10 yıldır böylesi görülmedi Depremzedeye kapkaççı kabusu! Yaşlı depremzedeyi hastanelik etti Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı Depremzedeleri dolandıran şerefsizler çetesi çökertildi