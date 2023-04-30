Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu yeni video paylaşımında ''emekçilere'' seslendi Kılıçdaroğlu yeni video paylaşımında ''emekçilere'' seslendi 30 Nisan 2023 Pazar Saat: 22:55 Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "emekçiler" başlıklı yeni bir video yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644ec7a8fc09fb5f8f7bd0f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR E-5 karayolunda ilginç anlar, bir adam yolun ortasına yattı Taksim'de Araplara özel gece kulübü sosyal medyada gündem oldu! Suriyeli sığınmacıdan Özdağ'a: ''Ben seni Suriye'ye götüreyim'' Fulya Öztürk'ü gören Erdoğan: ''Ben bunu aday yapacaktım, ortadan kayboldu'' İstanbul'da indirim izdihamı Erdoğan'dan canlı yayında büyük gaf: ''Bir sürçü lisan oldu galiba'' Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TEKNOFEST'te Bu korkunç görüntü Türkiye'de çekildi! Korku filmi değil gerçek Yarı çıplak turist Taksim'i birbirine kattı