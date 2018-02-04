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  3. 04 Şubat 2018 00:15

Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce genel başkanlık için yarıştığı CHP’nin “Adalet ve Cesaret” Kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu yeniden başkan seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu 790, Muharrem İnce 447 oy aldı (İHA)

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