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Kılıçdaroğlu: ''Yezid gibi davrananlardan da değiliz''

Aşura Matem Merasimi’nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Hz. Hüseyin Kerbela’da adaleti temsil ediyordu ve elbette bizler Hz. Hüseyin’in Kerbela’da temsil ettiği adaletten yanayız” dedi.

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