Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçdaroğlu: ''Yezid gibi davrananlardan da değiliz'' Kılıçdaroğlu: ''Yezid gibi davrananlardan da değiliz'' 08 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 14:00 Aşura Matem Merasimi’nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Hz. Hüseyin Kerbela’da adaleti temsil ediyordu ve elbette bizler Hz. Hüseyin’in Kerbela’da temsil ettiği adaletten yanayız” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f0ece221650c50ed1b64b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'daki trafik kazası sonrası meydan savaşı! Netflix'in yerli yapımı Aşıklar Bayramı'ndan ilk fragman Suriyelilerin düğünü savaş alanına döndü Market çalışanı hırsızları, hırsızlığa kalkıştıklarına pişman etti Denize balıklama atlamıştı, 51 gündür yoğun bakımda Gutbetçi kadın ''Avrupa’da da alım gücü düştü'' iddiasını markette böyle yalanladı Barlar sokağında ortalık savaş alanına döndü! Plajda 2 tacizciye öldüresiye dayak! İşte İstanbul'da beton ormanı, gerçek ormanını yuttuğu nokta